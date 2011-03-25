Республиканский комитет по земельным ресурсам Крыма исключает выселение «Республики Z» - музыкального проекта, более известного как «КаZантип», с занимаемого им земельного участка в селе Поповка на западе полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Рескомзема Александр ЧАБАНОВ заявил в пятницу на пресс-конференции в Симферополе, комментируя по просьбе журналистов распространенное в начале недели сообщение крымского управления СБУ о передаче в прокуратуру материалов по факту «самовольного занятия земель крупной коммерческой структурой» на западном побережье Крыма.

«Если говорить юридическим языком, сейчас это - самозахват. Это правда», - сказал А.ЧАБАНОВ.

По его словам, земельные вопросы «КаZантипа» будут решены после урегулирования правовых споров о введении в эксплуатацию объектов, построенных на неузаконенной территории. А.ЧАБАНОВ сообщил, что организатор проекта - общество с ограниченной ответственностью «Центр молодежных инициатив «Зебра» - в свое время в судах узаконил часть собственности, но прокуратура в интересах государства оспорила законность принятия такого решения, споры продолжаются.

«Надо, чтобы закончились правовые споры по недвижимости, которые тормозят то, как нам быть с землей. Как только все это закончится, мы вернемся к вопросу земли... Я не думаю, что будут предприниматься какие-то меры по выселению («Республики Z»), я не думаю, что у кого-то рука на это поднимется. Даже не предполагаю такого», - сказал он.

А.ЧАБАНОВА заявил, что Крыму нужен «КаZантип», поскольку проект привлекает туристов. «Наша позиция: такому объекту надо быть однозначно», - подчеркнул глава Рескомзема.

По его мнению, подобные развлекательные объекты нужны также на юге и востоке Крыма.

Справка УНИАН. «Республики Z» - это территория у моря с многочисленными барами и танцполами.

«КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в «Республику Z».

Каждый второй посетитель «КаZантипа», который в 2010 году официально открылся в ночь 7 августа, а закрылся в ночь на 22 августа, был иностранцем, заявили организаторы. Виза, которая предоставляла неограниченный доступ на территорию республики в течение всего периода ее проведения, в день открытия стоила 1600 гривен, единоразовый вход - 800 гривен. Сделанный по правилам «Республики Z» желтый чемодан, как и в прошлые годы, давал право бесплатного входа.