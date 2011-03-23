Украина и Россия подписали меморандум о трудовых мигрантах

Министерство социальной политики Украины и Федеральная миграционная служба Российской Федерации подписали меморандум о сотрудничестве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, документ был подписан в ходе рабочего визита первого заместителя министра соцполитики Василия НАДРАГИ в Москву

Меморандум разработан с целью обеспечения выполнения положений соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России, которые работают за пределами своих государств, от 14 января 1993 года.

Документ предусматривает взаимодействие по вопросам внешней трудовой миграции по таким основным направлениям: осуществление на постоянной основе работы по разъяснению трудящимся-мигрантам порядка пребывания и ведения трудовой деятельности на территории государства трудоустройства; усовершенствование механизмов правового регулирования процессов трудовой миграции; профилактика незаконного использования работодателями труда привлеченных иностранных работников; предоставление государственных и частных услуг в интересах легального осуществления трудовой деятельности трудящимися-мигрантами; содействие развитию регионального сотрудничества в сфере трудовой миграции.

Согласно данным Минсоцполитики, по состоянию на 2010 год, трудовые договоры о работе в Российской Федерации через лицензированных посредников заключили 2 тыс. украинцев, а разрешения на трудоустройство – 220 тысяч. В то же время, около 3,5 млн. украинцев трудоустраиваются в России на основе временных разрешений на пребывание, которые действительны на протяжении 90 дней.