Украине завтра обещают от 10° мороза до 13° тепла

Завтра в Украине осадков не ожидается, только днем на западе местами небольшой дождь.

Ночью и утром в западной части кое-где туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с, в южной части северный, 7-12 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на севере Левобережья до 8° мороза; днем в Украине 5-10° тепла, в западных областях до 13°. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 8-10° тепла.