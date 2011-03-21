Тендер на добычу сланцевого газа проведут летом

Летом будет проведен тендер на проведение работ по добыче сланцевого газа в Украине.

Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№43 от 21 марта) сообщил министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По его словам, недавно на заседание межведомственной комиссии был вынесен вопрос о проведении тендера на заключение соглашения по разделу продукции на двух месторождениях. В частности, это участок на Олесской площади (Львовская область) размером 6,3 тыс. кв. км и 8 тыс. кв. км на Юзовской площади (граница Харьковской и Донецкой областей).

«Тендер будет проведен в начале - середине лета. Его инициаторами стали компании Shell и Chevron, но каких-либо преференций у них нет. Мы надеемся пригласить к участию в этих конкурсах как можно больше компаний. Будем оценивать предложенные программы развития площадей, пропорцию раздела продукции, опыт и возможности участников», - сказал министр.

По словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, помимо Shell и Chevron, интерес проявили ТНК-ВР и Exxon/Mobil, а также отечественные инвесторы. «Разведка метановых месторождений, которая проводится на Донбассе, осуществляется в основном украинскими компаниями. Например, арендатор шахты им. Засядько заявил о намерении увеличить добычу газа и начать добывать не только шахтный метан», - сказал министр.

Он отметил, что газ из сланцев сегодня в Украине не добывается, а добыча шахтного метана ведется на шахтах им. Засядько, им. Баракова, "Суходольная-Восточная", "Никанор-Новая", "Краснолиманская", на шахтоуправлении "Покровское".

В то же время, подчеркнул Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, под понятием сланцевого газа в разных странах подразумевают не только газ, связанный с органическими сланцами, но и метан угольных пластов, газовые шапки метана и газ центральнобассейнового типа.

«Когда мы оценивали запасы в Донбассе – территорию в 60 тыс. кв. км, – то наши оценки и оценки коллег из США сильно отличались. Если, по нашим данным, там объем в 11,3 трлн. кубометров, то в США считают – 25,6 трлн. кубометров газа метаноугольных пластов. Для сравнения: запасы такого газа в США составляют 11,7 трлн. кубометров. Добавьте к этому Центральный бассейн, где, по нашим оценкам, 8 трлн., Волынь и часть Подолья – более 3 трлн., и газ сланцевых песков – еще не менее 8 трлн. кубометров. Вместе с шахтным газом всего получается не менее 30 трлн. кубометров. Но эта цифра после подробного изучения может увеличиться вдвое», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.