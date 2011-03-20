Таможня возбудила уголовное дело за контрабанду 80 тонн рыбы

Черниговская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабандного перемещения партии рыбы весом почти 80 тонн и общей таможенной стоимостью 1,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе таможни, сотрудники службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил в ходе проверки законности внешнеэкономических поставок груза свежемороженой рыбы, которые осуществлялись на протяжении 2010 года в адрес одного из черниговских предприятий, выявили признаки нарушения таможенного законодательства.

Согласно контракту, предоставленному к таможенному оформлению, внешнеэкономический договор был заключен между черниговской фирмой и фирмой, которая зарегистрирована в оффшорной зоне. Сотрудники службы проверили достоверность данных, которые были изложены в документах. Проверка осуществлялась с помощью коллег – казахстанских таможенников.

В ответ на запрос, направленный Черниговской таможней в Казахстан, получена информация, что между черниговской и казахской фирмами был заключен прямой контракт. Казахская фирма является производителем и продавцом рыбы, а черниговская – покупателем. Никакая третья фирма-посредник из оффшорной зоны, которая была указана в контракте, в действительности участия в соглашении не принимала. При дальнейшей проверке также выяснилось, что необходимое для таможенного оформления разрешение Госкомветмедицины Украины было получено предприятием на основании неправдивых документов.

Эти обстоятельства указывают на совершение контрабандного перемещения товаров в крупных размерах и свидетельствуют о наличии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.