Наталью Могилевскую закидали яйцами

В Тернополе члены всеукраинской организации “Трезуб” во время концерта закидали яйцами певицу Наталию МОГИЛЕВСКУЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, перед концертом члены организации раздавали листовки с надписью «Не хочеш співати українською — танцюй...”, а когда певица начала свое выступление, в нее полетели яйца, одно из которых таки достигло цели. Охранники задержали трех хулиганов сразу после того, как Н.МОГИЛЕВСЬКА закончила исполнять песню. По факту хулиганства составлены админпротоколы.

“Трезубовцев” за подобные действия задерживают уже не в первый раз. Подобным образом они пытались сорвать концерты Ирины БИЛЫК, Верки СЕРДЮЧКИ и все той же Н.МОГИЛЕВСКОЙ в знак протеста против того, что эти артисты поют на русском языке. Для членов “Трезуба” такие акции заканчиваются штрафом в сумме 51 грн. за административное нарушение.