БЮТ и УНП пикетировали Кировоградский горсовет

Сегодня в Кировограде активисты БЮТ и Украинской Народной Партии пикетировали помещение городского совета с требованиями не увеличивать стоимость жилищно-коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, митинговать вышли около сотни представителей оппозиционных сил.

В листовке, которую распространяли участники пикета, говорилось о требовании к властям города, области, правительству и Президенту остановить повышение цен на потребительские товары, жилищно-коммунальные услуги, энергоносители, увеличить пенсии и зарплаты в соответствии с уровнем реальной инфляции.

Ранее депутаты Кировоградского горсовета от фракции БЮТ на пресс-конференции заявляли о намерениях власти увеличить тариф на проезд в маршрутном транспорте, который сегодня составляет 1,5 грн. Также сообщалось о намерениях горисполкома увеличить квартплату в городе.