В Киеве горит Дом культуры "Большевик"
17:38, 17 марта 2011Общество
1846
Огнем охвачена крыша здания
В Киеве загорелся Дом культуры "Большевик", который находится на просп. Победы, 38.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве.
Информация о пожаре поступила около 17.00.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. По предварительным данным, огнем охвачена крыша здания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter