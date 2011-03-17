В Киеве горит Дом культуры "Большевик"

В Киеве загорелся Дом культуры "Большевик", который находится на просп. Победы, 38.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве.

Информация о пожаре поступила около 17.00.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения. По предварительным данным, огнем охвачена крыша здания.