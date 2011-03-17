Из музея в Каире во время беспорядков похитили 54 экспоната

Египетский высший совет по древностям опубликовал финальный вариант списка экспонатов, пропавших из музея в Каире.

Как передает Газета.Ru, в список вошли 54 экспоната Египетского музея, расположенного в центре столицы на площади Тахрир. Все предметы были украдены во время массовых беспорядков в Каире, приведших впоследствии к свержению Хосни МУБАРАКА.