Из музея в Каире во время беспорядков похитили 54 экспоната
11:15, 17 марта 2011Общество
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Опубликовал финальный вариант
Египетский высший совет по древностям опубликовал финальный вариант списка экспонатов, пропавших из музея в Каире.
Как передает Газета.Ru, в список вошли 54 экспоната Египетского музея, расположенного в центре столицы на площади Тахрир. Все предметы были украдены во время массовых беспорядков в Каире, приведших впоследствии к свержению Хосни МУБАРАКА.
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