Первый корабль с китайской гречкой привезет 504 тонны

Прибытие в Украину первого судна с 504 тоннами китайской гречки ожидается 5 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

«Первое судно «MSC Beryl» с 504 тоннами гречневой крупы на борту отбыло из порта Далянь 9 марта 2011 года и, как ожидается, войдет в порт Одессы 5 апреля 2011 года», – отмечается в сообщении корпорации.

В целом в рамках контракта торгового подразделения «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» ООО «Хлеб Инвестбуд» с компаниями Китайской Народной Республики (при поддержке дипломатического торгового представительства Украины) в страну будет поставлена гречневая крупа китайского

происхождения в объеме 2000 тонн в марте и еще 2000 тонн – в апреле 2011 года.

Согласно достигнутым договоренностям с ООО «Агротрейд», осуществлена закупка 600 тонн гречневой крупы в Харьковской области. По состоянию на 15 марта т.г. на одну из торговых баз в Киеве поставлено 420 тонн, из которых 116 тонн реализовано через розничные сети и ярмарки столицы.

Как сообщал УНИАН, Украина намерена ввезти из Китая 20 тыс. тонн гречневой крупы. Согласно предварительным подсчетам, отпускная цена на китайскую гречку в Украине будет составлять 10-11 грн./кг.

Вместе с тем, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК предупреждает, что закупленная в Китае гречка будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы. «Понятно, что эта гречка будет отличаться, но не потому, что она кормовая, а потому что это другие сорта гречки. К тому же, мы подходим к этому вопросу взвешенно и увидим по первой партии, воспримет ли наш потребитель эту продукцию. Потом будем делать выводы», – сказал министр.

Он также отметил, что гречку Украина закупает в Китае не для того, чтобы покрыть ее дефицит, а для того, чтобы снизить цены на нее на украинском рынке.