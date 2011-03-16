Самолет для эвакуации украинских граждан вылетел в Токио

Сегодня в 19:46 по киевскому времени из международного аэропорта "Борисполь" по маршруту Киев - Красноярск (РФ) - Токио (Япония) вылетел самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», который доставит в пострадавшую от землетрясения и цунами страну гуманитарную помощь.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, также осуществление рейса обеспечит возвращение в Украину соотечественников, которые находятся в Японии и выразили желание покинуть территорию этой страны.

В МИД отметили, что количество посадочных мест в самолете - 160, и напомнили, что рейс был организован по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в связи с опасной ситуацией в Японии, сложившейся в результате разрушительных землетрясений и цунами.

Этим самолетом в Японию будет доставлено одеяла (2 тыс. шт.) и лекарства.

Кроме того, в МИД добавили, что этим рейсом в Токио прибудет врач, который будет оказывать консультативную помощь гражданам Украины в Японии.

Прибытие самолета в Японию ожидается ориентировочно в 14.00-15.00 по местному времени (7.00-8.00 по Киеву) 17 марта с.г. Прибытие самолета в Киев (аэропорт «Борисполь») запланировано на 23.00-0.00 ч. киевского времени 17/18 марта. Время прибытия самолета в Киев будет зависеть от ситуации в аэропорту Токио, отмечают в МИД Украины.

Посольство Украины в Японии работает в усиленном режиме. Украинские дипломатами продолжают составлять списки граждан Украины, которые хотят вернуться на Родину этим эвакуационным рейсом. По состоянию на 19.00 16 марта с.г. желание вернуться в Украину выразили более 100 украинцев. Дипломатическое представительство Украины в Токио продолжает максимально содействовать гражданам Украины, которые находятся в Японии, и отслеживает текущую ситуацию в стране пребывания.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло несколько мощных землетрясений, которые вызвали цунами.

Подтвержденное властями число погибших и пропавших без вести после разрушительного землетрясения, произошедшего в прошлую пятницу, превысило 13 тысяч человек.

По данным полиции, число погибших достигло 4 тысяч 340 человек.