Сотрудники УБОП перехватили 200 тысяч сигаретных пачек

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Одесской области задержали на автодороге «Одесса-Новоазовск» автомобили «Мерседес Бенц Спринтер» и «Форд Транзит», в грузовых отсеках которых были обнаружены 145 тыс. пачек сигарет производства Молдовы.

Как сегодня уточнили УНИАН в Центре общественных связей облуправления милиции, два водителя – молдавские граждане задержаны, а перевозимый груз, на котором не обнаружено марок акцизного сбора Украины и отсутствовала маркировка на украинском языке, изъят.

Изъята также партия контрабандных сигарет в количестве 51 тыс. пачек на складе, куда намеревались выгрузить доставленный груз двое молдавских граждан.

Всего правоохранителями изъято 196 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 238,5 тыс. грн. Составлены и будут направлены в суд протоколы о нарушении иностранными гражданами таможенных правил, согласно признакам ст.353 Таможенного кодекса Украины.