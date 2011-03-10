Посол США жалуется, что американскому бизнесу в Украине мешает кумовство

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ заявляет, что самой большой проблемой, с которой сталкиваются в Украине американские инвесторы, является «кумовство» в экономике.

Об этом он заявил в интервью газете «День» (№41 от 10 марта).

По мнению Дж.ТЕФФТА, реформы в Украине продвигаются, но очевидно, что США хотят, чтобы они продвигались как можно быстрее. «Есть ли еще в стране кумовство, в частности, в экономике? Конечно. Это именно те проблемы, с которыми сталкиваются здесь американские компании. Опять же, мы делимся нашими мнениями очень откровенно», - сказал он.

По словам посла, один из вопросов, который обсуждали вице-президент США Джо БАЙДЕН и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ - это увеличение американских инвестиций в Украину. «Это как в интересах Украины, так и в наших интересах. Честно говоря, американские компании, которые находятся здесь долгое время и имеют реальные проблемы, будут одними из первых, кто инвестирует еще больше денег в вашу страну. Но они чувствуют огромные риски, они не видят здесь честности и транспарентности», - сказал он.

Дж.ТЕФФТ заверил, что США хотят, чтобы американские компании занимались в Украине бизнесом.

Посол сказал, что у него нет точных данных о том, сколько инвесторов ушло из Украины. «Мы знаем, что были некоторые инвестиции, а также то, что некоторые предприниматели ушли из Украины. Я знаю, что некоторые присутствующие здесь компании хотели бы вкладывать больше денег. Но их остановило то, как с ними ведут себя, они не хотят рисковать», - сказал Дж.ТЕФФТ.