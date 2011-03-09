На аппарат ВР за год израсходовано более 850 млн. грн

На аппарат Верховной Рады Украины в 2010 году израсходовано 852 миллиона 70 тысяч 400 гривен.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте ВРУ.

Как отмечается в сообщении, эта информация опубликована в соответствии со статьей 28 Бюджетного кодекса Украины.

В частности, на визиты народных депутатов Украины за границу потрачено почти 8,5 миллионов гривен, а организация и осуществление официальных приемов Верховной Радой Украины обошлась государству более чем в 2 млн 220 тыс. гривен.

Финансовая поддержка санаторно-курортного комплекса Управления делами Верховной Рады Украины обошлась в более 53 млн 730 тыс. грн, в частности, на санаторный комплекс "Дюльбер" выделено свыше 24 млн грн, а на санаторий "Нижняя Ореанда" - почти 29 млн.

На обслуживание деятельности Верховной Рады Украины потрачено почти 111,5 млн гривен, в частности, на автобазу - немногим более, чем 42 миллиона 500 тысяч гривен, на Институт законодательства - почти 9 миллионов гривен, на управление административными зданиями - более 52 миллионов 800 тысяч гривен.

На осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины потрачено почти 474 млн грн, а на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности ВРУ - более 177 млн грн.

Кроме того, на освещение деятельности народных депутатов Украины через телевидение и радиовещание потрачено почти 11 млн 720 тысяч гривен.