Украина заняла 85-ое место в туристическом рейтинге

Украина заняла 85-ое место в рейтинге конкурентоспособности в секторе туризма и путешествий.

Рейтинг составляли эксперты Всемирного экономического форума, штаб-квартира которого находится в Женеве, сообщает NEWSru.com.

Рейтинг возглавила Швейцария, занявшая первое место и в предыдущем рейтинге 2009 года. Она названа страной с "богатыми культурными и природными ресурсами", располагающей "впечатляющим количеством памятников всемирного культурного и природного наследия". Отмечается также, что альпийская страна, где организуется большое количество международных ярмарок и выставок, является важным направлением делового туризма.

Второе место в рейтинге заняла Германия, за ней следует Франция. В первую десятку вошли также Австрия, Швеция, США, Великобритания, Испания, Канада и Сингапур.

Россия заняла в рейтинге 59-е место. Среди бывших республик СССР Эстония заняла 25-ое место, Латвия - 51-ое, Литва -55-ое, Грузия - 73-ое, Таджикистан - 118.

Исследование подготовлено совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта, Всемирным советом по путешествиям и туризму, Всемирной туристской организацией ООН.