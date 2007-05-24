Обращение Виктора Януковича (полный текст)

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о выборочности применения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона и об опасности неосведомленности главы государства в происходящей ситуации.

Об этом В.Янукович заявил в своем телеобращении к гражданам Украины.

В частности он сказал:

События, происходящие сегодня в Украине, еще раз показали насколько незрелы и хрупки завоевания демократии, как легко их разрушить и спровоцировать возвращение к авторитарному режиму. Мы убедились, что безответственные неправомочные действия, которыми чиновники из ближайшего окружения Президента пытались отстранить от выполнения обязанностей генерального прокурора Украины, стали той искрой, которая зажгла противостояние и конфликт. Такие провокации могут привести к чрезвычайным событиям, и наш с вами долг их не допустить.

Горько и жаль, что во время, когда происходят важные для будущего Украины события, - в частности саммит глав правительств государств СНГ, на которых можно решить много вопросов, необходимых для жизнедеятельности страны, – вынуждены вместо этого сосредотачивать усилие на исправлении тех нарушений закона, которые допускают чиновники Секретариата Президента, пытающиеся склонить правоохранительные органы не к работе и защите закона и Конституции, а к выполнению заказов оппозиционных партий.

Я глубоко возмущен тем, что Президента, фактически, обманывают и отрезают от всесторонней информации. Но Президент должен знать однако, что в секретариате Верховной Рады еще 14 мая было зарегистрировано заявление Святослава Пискуна с просьбой лишить его депутатского мандата. Если Президент знал об этом и подписал антизаконный указ об освобождении генерального прокурора, а его чиновники силовым вариантом в обход процедуры сделали попытку заблокировать работу законного генерального прокурора, то за это нужно отвечать по закону.

Президент также не может не знать, что заместитель председателя его Секретариата Роман Безсмертный уже несколько месяцев работает в президентской канцелярии, оставаясь при этом депутатом парламента. Почему он до сих пор не освобожден от должности? Почему отношение Президента к закону такое выборочное? Почему гарант Конституции к одним людям применяет силу закона, а другим потакает в беззаконии? Неужели Виктор Андреевич живет по принципу диктатора Франко: “Для друзей – всё, для врагов – закон”.

Возможно, Президент просто не знает многих нюансов и именно этим можно объяснить его отдельные нелогичные шаги. Но такую неосведомленность можно простить рядовому гражданину, списав ее на какую-то черту характера или на нехватку опыта, когда речь идет о государственном лице, от решения которого зависит судьба миллионов людей, то это просто опасно.

Знает ли Президент, что в эти минуты неизвестные лица захватили зал заседаний Конституционного суда? Или его чиновники, которые без конца сводят между собой счёты, вообще информируют Президента какие приказы от его имени отдают?

Проблемы в противостоянии между разными группировками, действующими в окружении Президента, не раз уже становились причинами недоразумений и обострения противостояния.

Это очень опасные процессы. К ним нельзя отнестись легкомысленно. Нужен наводит порядок. Нужно возобновлять нормальное функционирование всех ветвей власти, обеспечить бесперебойную и независимую деятельность судов, держать в рамках закона все правоохранительные органы, не дать возможности спровоцировать на незаконные действия армию.

Это очень опасно. То, что наколотили в государстве безответственные политики горя, может привести к катастрофе в Украине. Правительство не имеет права допустить этого. Наша обязанность – защитить граждан от потрясений, от столкновений, от стрессов, в конце концов, которые обществу устраивают большие чиновники. Перед каждыми большими праздниками, к сожалению.

Призываю все ответственные силы государства сделать все, чтобы восстановить покой и стабильность в нашем государстве. Мы должны сосредоточить усилия на том, чтобы правоохранительные органы стояли исключено на страже закона, а не выполняли политические заказы оппозиции. Мы должны действовать так, чтобы восторжествовали покой, взвешенность и государственная мудрость.

И заверяю вас, дорогие соотечественники, правительство не допустит анархии в Украине, не допустит гражданской войны. Наша страна будет жить в стабильности и благополучии. У нас достаточно сил и полномочий, чтобы обеспечить народу жизни в мире и благосостоянии.