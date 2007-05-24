В Генпрокуратуру прибыл Наливайченко

16:03, 24 мая 2007
Общество
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Руководитель СБУ не отвечает на вопросы журналистов

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКОВ Генеральную прокуратуру Украины прибыл исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он пока отказался отвечать на вопросы журналистов и прошел в помещение Генпрокуратуры.

Как сообщалось, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.

В то же время депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также в Генпрокуратуру прибыл министр внутренних дел Василий ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они устроили драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.

Кроме того, в здании Генпрокуратуры депутаты коалиции вытолкали из кабинета генпрокурора начальника Управления госохраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ. При этом депутаты сломали двери в кабинет.

 

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