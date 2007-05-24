В Генпрокуратуру прибыл Наливайченко

В Генеральную прокуратуру Украины прибыл исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он пока отказался отвечать на вопросы журналистов и прошел в помещение Генпрокуратуры.

Как сообщалось, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.

В то же время депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также в Генпрокуратуру прибыл министр внутренних дел Василий ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они устроили драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.

Кроме того, в здании Генпрокуратуры депутаты коалиции вытолкали из кабинета генпрокурора начальника Управления госохраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ. При этом депутаты сломали двери в кабинет.