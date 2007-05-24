В Генпрокуратуру прибыл Наливайченко
Руководитель СБУ не отвечает на вопросы журналистов
В Генеральную прокуратуру Украины прибыл исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, он пока отказался отвечать на вопросы журналистов и прошел в помещение Генпрокуратуры.
Как сообщалось, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.
В то же время депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".
Также в Генпрокуратуру прибыл министр внутренних дел Василий ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они устроили драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.
Кроме того, в здании Генпрокуратуры депутаты коалиции вытолкали из кабинета генпрокурора начальника Управления госохраны Валерия ГЕЛЕТЕЯ. При этом депутаты сломали двери в кабинет.