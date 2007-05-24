Указ об отставке Пискуна (текст)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 469/2007 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357”. С целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности» признать таким, который потерял действие, Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357 «Вопрос С.Пискуна».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

24 мая 2007 года

Президент Украины также подписал Указ “О временном исполнении обязанностей Генерального прокурора Украины”.

Временно, к назначению в установленном пунктом 25 части первой статьи 85, пунктом 11 части первой статьи 106 и частью первой статьи 122 Конституции Украины порядка Генерального прокурора Украины, положить выполнение обязанностей Генерального прокурора Украины на заместителя Генерального прокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым ШЕМЧУКА Виктора Викторовича.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО

24 мая 2007 года