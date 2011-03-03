Целовальник: на месте Десятинной церкви ничего строить не будут

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК гарантирует, что над фундаментом Десятинной церкви ничего не будет построено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Могу вам гарантировать, что над фундаментом Десятинной церкви не будет построено ничего», - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, комментируя информацию, появившуюся в Интернете, о возможности строительства на месте церкви храма Московского патриархата.

Главный архитектор Киева пояснил, что на этом месте строить что-либо запрещено, а восстановить церковь невозможно, поскольку неизвестно, как она выглядела.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК добавил, что киевской властью объявлен конкурс по музеефикации и консервации остатков фундамента Десятинной церкви. На сегодня выдано около 8 приглашений к участию в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение об объявлении блиц-конкурса по определению лучшей градостроительной концепции культурного, архитектурного и художественного восстановления памятника археологии национального значения «Детинец древнего Киева VIII-X вв. с фундаментом Десятинной церкви X в.».

Конкурс проводится с 25 февраля до 25 апреля 2011 года, подведение итогов конкурса состоится до 29 апреля текущего года.