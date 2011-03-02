На Луганщине сгорела старинная церковь

Сегодня, 2 марта, в селе Красный Деркул Станично-Луганского района сгорела старинная церковь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Пожар в церкви Рождества Пресвятой Богородицы ранним утром увидели прихожане храма. Распространению пожара способствовала большая удалённость церкви от пожарной части (более 40 км), а также позднее обнаружение. На момент сообщения в МЧС уже наблюдалось открытое горение - храм 1881 года постройки был полностью объят пламенем.

Тушение длилось около двух часов. В ликвидации пожара принимали участие 3 пожарных автомобиля и 15 человек личного состава. Старинное здание спасти не удалось.

В настоящее время отрабатываются все возможные версии возникновения пожара, одна из которых – неосторожное обращение с огнём. Жертв и пострадавших нет.

По факту пожара ведётся следствие.