Граждане Румынии применили спецсредства взлома банкоматов

В Черновцах задержаны 28-летний и 34-летний граждане Румынии, которые пытались незаконно снять деньги в банковских терминалах города.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, задержали злоумышленников сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью (УГСБЭП) УМВД в области совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД и работниками службы безопасности одного из банков.

По данным милиции, работники одного из коммерческих банков Черновцов сообщили правоохранителям о попытках «почистить» банковские терминалы после того, как обнаружили несанкционированное вмешательство в один из банкоматов на территории областного центра.

В результате комплексных мероприятий было установлено, что граждане Румынии с помощью специальной компьютерной техники и поддельных пластиковых карточек, используя банкоматы и другие автоматизированные терминалы банковских учреждений, пытались незаконно получить доступ к банковским счетам граждан - клиентам банка и в дальнейшем присвоить полученные средства.

У задержанных изъято 15 поддельных пластиковых карточек с нанесенной магнитной полоской, ноутбук, карта памяти, телескопическая антенна, адаптер и другие предметы, которые использовались злоумышленниками в преступной деятельности. Уже при обыске в номере гостиницы, где они остановились, у них выявили и изъяли специальные технические средства.

Задержанные находятся в черновицком изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 200 УК Украины.