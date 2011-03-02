Состояние регистрации на ВНО можно проверить через Интернет

Состояние регистрации для прохождения внешнего независимого оценивания можно проверить через Интернет, зайдя на сайт соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Об этом сообщает официальный сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Чтобы проверить, поступило ли письмо будущего абитуриента в региональный ЦОКО и обработано ли оно, достаточно ввести номер регистрационной карточки. Этот номер указан на контрольно-информационном письме, которое было напечатано вместе с бланком заявления.

Информация о состоянии регистрации на сайтах региональных центров обновляется ежедневно в 8.00.

Как отмечают в УЦОКО, изменения в регистрационные данные можно вносить только до 20 марта (дата подачи определяется по почтовому штемпелю).

Если желающий принять участие в ВНО получил отказ в регистрации, он должен составить новое заявление - регистрационную карточку, воспользовавшись компьютерной программой, размещенной на сайте www.kievtest.org.ua, распечатать из программы контрольно-информационное письмо к заявлению (в нем должен быть указан тот же номер, что и в регистрационной карточке), исправить недостатки, на которые было указано в отказе, и отправить по почте этот новый пакет регистрационных документов вместе с копией аттестата, копией паспортного документа и копией отказа в региональный центр.