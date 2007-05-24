Гриценко сбрил бороду, которую носил 6 лет

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сдержал слово и после выплаты военнослужащим повышенного денежного обеспечения побрился.

Об этом министр сказал журналистам в самолете, следуя в Полтаву, передает корреспондент УНИАН.

«Я бывший военный. Офицерская этика предусматривает вес слова. Я дал слово и должен это делать», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Я дал слово офицера на коллегии Минобороны, что сделаю все от меня зависящее для того, чтобы решить критически важный вопрос повышения денежного обеспечения для военнослужащих, – он решен с 1 апреля», - подчеркнул министр.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что получил доклад, в соответствии с которым военнослужащие всех воинских частей получили повышенное денежное обеспечение.

Он отметил, что тот незначительный дискомфорт, который связан с изменением внешности и в некоторой степени стиля жизни не сопоставим с тем успехом, которого удалось достичь. При этом он отметил, что носил бороду 6 лет.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что на протяжении многих лет не было должного внимания со стороны государства к людям в погонах, и армия получала гораздо меньше, чем военные силовых структур.

«Этот вопрос удалось решить», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Министр сообщил, что на протяжении ноября-марта каждый день на его стол попадало несколько папок с делами офицеров, которые желали уволиться, а теперь такие приказы он подписывает один раз в три дня. По предварительным данным, количество офицеров, которые хотят уволиться, уменьшились в 10 раз. «Они увидели, что государство заботится о людях, которые ему служат», - добавил он.

А.ГРИЦЕНКО сбрил бороду, но оставил усы.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение об увеличении с 1 апреля денежного обеспечения для военнослужащих.

Согласно постановлению, предусмотрены следующие параметры денежного обеспечения: контрактник – 1000 грн., прапорщик – 1200 грн., старший прапорщик – 1360 грн., лейтенант – 1580 грн., старший лейтенант - 1680 грн., капитан – 1800 грн., майор – 1900 грн., подполковник – 2000 грн., полковник – 2200 грн., генерал-майор – 4600 грн., генерал-лейтенант – 5000 грн.