В Николаевской области произошел выброс в атмосферу красного шлама

На шламохранилище № 2 Николаевского глиноземного завода произошел массированный выброс в атмосферу отходов производства - красного шлама, который туда складируется.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила депутат Николаевского областного совета Татьяна ФАБРИКОВА.

По словам депутата, к ней обратились жители села Прибугское, которые рассказали о том, что несколько дней назад красная пыль покрыла деревья и дороги, она отчетливо выделяется на белом снегу. Также шлам попал в Балабановский лес. Количество красных частиц в воздухе достигло такой концентрации, что значительно ухудшилась видимость, и автомобили вынуждены проезжать по трассе с зажженными фарами. Дышать можно только в респираторах или закрыв рот и нос платком.

По словам Т.ФАБРИКОВОЙ, о чрезвычайной ситуации она проинформировала начальника областного управления экологии Сергея ЛИТВАКА и начальника Государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталия БАБЕНКО. С.ЛИТВАК заявил, что знает о ситуации на шламохранилище и посоветовал обратиться в экологическую инспекцию. В.БАБЕНКО ответил, что «все пробы с шламохранилища нормальные, а выехать на место сейчас некому».

Депутат вынуждена была обратиться напрямую к губернатору Николаю КРУГЛОВУ, который распорядился создать оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного экологического происшествия, сегодня же члены комиссии выехали на шламохранилище.

Как пояснил корреспонденту УНИАН В.БАБЕНКО, по специальной методике отбираются пробы грунта, воды и воздуха, будет определен ущерб, нанесенный плодородию почв и лесным насаждениям.