В Украине дорожает бензин

С 18 по 25 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,9-1,1% (в среднем на 1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 февраля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 1,1% - с 7,86 грн./литр до 7,95 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,1% - с 8,34 грн./литр до 8,43 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,9% - с 8,74 грн./литр до 8,82 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,9% - с 8,16 грн./литр до 8,23 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.