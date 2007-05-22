Киев расторг соглашения о землеотводе с шестью компаниями (список)

Киевская власть, ввиду многочисленных жалоб граждан, расторгла соглашения о землеотводе с шестью компаниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, подчеркнув, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ неоднократно отмечал то, что городская власть постоянно контролирует строительство всех объектов, и без согласования с жителями разрешения на строительство выдаваться не будут.

По информации пресс-службы, ввиду многочисленных жалоб граждан, с некоторыми компаниями уже разорваны соглашения о землеотводе. В частности:

- с ООО "ІНТЕРПРОЕКТ", на строительство многоэтажного дома с офисными помещениями (ул. Березняковская, 10, проспект Тычины 91, 21);

- с ООО "Авіаком", на строительство, эксплуатацию и обслуживание автозаправочных станций (ул. Туполева, 3-б, просп. Академика Палладина, 60);

- с ООО "НВП-Будівництво", на строительство жилищного комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом (перекресток улиц Лукъяновской и Глыбочицкой);

- с ООО "Центр поддержки бизнеса", на строительство жилого дома с объектами социально-общественного назначения (ул. Немировича-Данченко, 5);

- с ООО "Олімпбуд", на строительство жилого дома с подземным паркингом (просп. Академика Королева, 12-г);

- с ПП "Полюс-Плюс", на строительство жилого дома (ул. Нагорная, 12-я).

„Таким образом, позиция городской власти остается неизменной: независимо от того, кто заинтересован в застройке, если работы ведутся с нарушениями и ограничивают права жителей, строительство необходимо останавливать. Для городской власти это принципиально важный вопрос“, - отмечает пресс-служба КГГА.