Мэра возмущает позиция Кабмина, ведущая к закрытию школ

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО призвал коллег – руководителей городов и районов области бороться за увеличение финансирования сферы образования, чтобы не закрывать школы в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на заседании коллегии Донецкой облгосадминистрации, посвященной вопросам образования.

По словам мэра, в этом году в бюджете Донецка значительно уменьшилось финансирование отрасли образования. «Министерство финансов на 2011 год втупую сняло 70 млн. грн. с этой отрасли по городу Донецку», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что «на сегодняшний день Донецку, чтобы решить вопрос (по обеспечению обязательного образования), нужно открыть 48 групп дошкольнят в этом году, а это финансирование, но мне его уменьшили на 70 млн. грн. против уровня прошлого года».

Мэра возмущает позиция Кабинета министров в вопросах финансирования сферы образования, которые, по его словам, не решаются уже не один год. А.ЛУКЬЯНЧЕНКО обратил внимание, что такая же участь не минет и другие города региона.

«Я думаю, и на следующий год будет так же – по одному городу, по второму, по третьему будет подниматься вопрос. Пока мы с Министерством финансов и с Министерством образования не посчитаем до конца статистику… И уже сегодня нужно считать на 2012 год, уже 2011 год ушел… Я третий год прошу – давайте мы встретимся и посчитаем эти все вопросы, но ничего этого не получается», - констатировал Донецкий городской председатель.

Он отметил, что экономическая ситуация меняется – растут тарифы на коммунальные услуги, растет размер средней зарплаты, поэтому вопросы, касающиеся финансирования образования, надо тщательно просчитывать. «Выросли коммунальные услуги, выросла средняя зарплата, никто этого не считает, просто говорят – «та вы обойдетесь, вы найдете»... Вот такой ответ. Зачем? Мы же дальше должны по-другому (действовать). А не объяснять там политическим партиям, какие школы закрывать», - заявил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

При этом он добавил: «Я не буду закрывать ничего! Но необходимо решить вопрос финансовой основы, а это делегированные полномочия государства».

Мэр Донецка в заключении обратился к своим коллегам, присутствующим в зале облгосадминистрации, и призвал их бороться «за наших детей».

«Давайте же каким-то образом всеми усилиями начинать бороться за это дело. Почему наши дети должны меньше получать на одного ребенка от государства, чем дети в других регионах», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ, или 2,5% от общего количества школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».