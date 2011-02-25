Минюст будет отслеживать суды за госсобственность

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти ежемесячно будут предоставлять Министерству юстиции информацию о наличии в судах общей юрисдикции судебных производств относительно объектов государственной собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, форма соответствующей отчетности утверждена приказом Министерства юстиции с целью повышения эффективности защиты интересов государства в судах Украины.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, порядок будет действовать до создания Реестра судебных производств, где одной из сторон или третьим лицом является государство в лице Кабинета Министров Украины, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

В частности, до 10 числа каждого месяца в Минюст должны передаваться сведения относительно участников дел по объектам государственной собственности, исковых требований, основных характеристик объектов госсобственности, состояния рассмотрения дел и т. п.

В случае неподобающего выполнения руководителем юридической службы органа исполнительной власти или предприятия возложенных на него задач, Минюст и его территориальные органы будут поднимать вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНИАН, в конце января Кабинет Министров принял инициированное Министерством юстиции постановление о повышении эффективности защиты интересов государства в судах Украины.