Вчера жара в Киеве побила рекорд 70-летней давности

Украина изнывает от зноя. По словам начальника Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды, жаркая погода будет держаться до конца мая и в первых числах июня.

- Холодный в начале май после 15 числа превзошел все наши прогнозы относительно тепла, - говорит начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Людмила Савченко. - Сегодня столбики термометров в большинстве областей страны преодолевают 30-градусную отметку. В минувшие выходные в северных, центральных и местами в южных областях были превышены абсолютные значения температуры воздуха для этих дней. В понедельник в столице был побит температурный рекорд, зафиксированный 21 мая 1937 года, - плюс 29,7 градуса: уже к 14.00 столбики термометров Гидрометцентра показывали 31 градус выше нуля. А самыми холодными 21 и 22 мая были в 1917 году - минус 1,7 градуса.

Факты и комментарии