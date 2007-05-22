Суд запретил продавать 1%-ный пакет акций Укртелекома

Киевский хозяйственный суд своим сегодняшним определением запретил проведение 22 мая на Украинской фондовой бирже (УФБ) торгов по продаже 1% акций ОАО «Укртелеком”.

Как передает корреспондент УНИАН, судебный исполнитель сообщил журналистам, что такое определение было вынесено в обеспечение судебного иска предприятия «Дотрин - 2002» Хмельницкой областной организации Всеукраинской организации инвалидов.

Как сообщал УНИАН, сегодня 22 мая, в 11.00 на Украинской фондовой бирже должны были состояться торги по продаже 1% пакета акций «Укртелекома».

Первый 1%-ный пакет акций ОАО «Укртелеком» выставлялся на торги по стартовой цене 215 млн. 351 тыс. 850 грн. Его номинальная стоимость - 46,8 млн. грн. Стартовая цена одной акции установлена на уровне 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции составляет 0.25 грн. - УНИАН).

Справка УНИАН. 21 марта Фонд госимущества утвердил уточненный план продажи акций “Укртелекома”. Согласно этому плану 50%+1 акция закрепляются в собственности государства, 37,86% будут выставлены на продажу на международных фондовых биржах с 1 августа по 31 декабря 2007 года, 5% - на фондовых биржах Украины пакетами по 1% каждый с 28 марта по 23 июля 2007 года. От реализации 5% акций на внутреннем рынке ФГИУ планирует получить около 1 млрд грн.