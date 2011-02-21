Завтра в Украине - от 5° тепла до 25° мороза

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 22 февраля, в стране, кроме восточных областей, небольшой снег, в западных и северных областях умеренный снег.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 6-11° мороза; в восточных и Сумской областях ночью 15-20°, в Луганской области до 25° мороза, днем 10-15° мороза; в Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла).

В Киеве и Киевской области завтра временами снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 6-11° мороза, в Киеве ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.