Бахчисарайский приют для детей закроют

Верховная Рада Автономной Республики Крым дала согласие Совету министров АРК на ликвидацию Крымского республиканского учреждения «Бахчисарайский межрегиональный приют для детей».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на пленарных заседаниях сессии крымского парламента 16 февраля.

Как отмечено в пояснительной записке к принятом постановлению, на протяжении последних лет в Крыму сложилась общая тенденция снижения количества беспризорных и безнадзорных детей. Следствием данного процесса стало сокращение количества детей, которым была оказана социальная помощь в приютах Крыму, в том числе Бахчисарайском приюте

Средняя наполняемость детского приюта в Бахчисарае, рассчитанного на 30 мест, составляет 8-9 детей (штат сотрудников при этом составляет 23 ед.), что создает предпосылки для неэффективного расходования бюджетных средств. Ликвидация приюта позволит эффективнее расходовать бюджетные средства, выделяемые на содержание действующих приютов для детей Крыма.

Дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, проживающие на территории г. Бахчисарая и Бахчисарайского района, будут иметь возможность получать необходимую помощь в Республиканском детском приюте в Симферополе.

На освобожденной территории в Бахчисарае предполагается размещение трех групп детского дошкольного учреждения.