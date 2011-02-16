Австрийцы купят Укртелеком, чтобы продать через 4-5 лет

Австрийская компания EPIC собирается закрыть процедуру приобретения «Укртелекома» в марте.

Об этом пишет британская The Financial Times со ссылкой на управляющего партнера EPIС Петера ГОЛЬДШАЙДЕРА.

В частности, как сказал П.ГОЛЬДШАЙДЕР изданию, его концерн собирается закрыть процедуру приобретения «Укртелекома» в марте, как только будет достигнута договоренность с банками о финансировании покупки.

При этом The Financial Times отмечает, что при полном отсутствии конкурентов австрийская компания EPIC намерена приобрести «Укртелеком» фактически по стартовой цене. Так, EPIC согласился приобрести 93% государственной телефонной компании Украины за 1,33 млрд. долларов. Другие соперники не были допущены к приватизационному тендеру, отмечает журналист Роман ОЛЕАРЧИК, передает “Главред”.

Правительство оценило «Укртелеком» только на 10 млн. дол. больше стартовой цены в 1,32 млрд. долларов, которая была установлена на приватизационном тендере в декабре прошлого года. Однако украинские инвестиционные банки заявляют, что в условиях конкурентной продажи нищенский украинский бюджет мог бы обогатиться на 1,8 млрд. дол., говорится в статье.

13 февраля П.ГОЛЬДШАЙДЕР опроверг подозрения, что его компания покупает «Укртелеком» для какого-то из украинских олигархов. Он заявил, что торги были честными. А EPIC планирует провести реструктуризацию «Укртелекома» и продать его через четыре-пять лет.

Как отмечает издание, это первая большая приватизация при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА. Существует обеспокоенность, не попадут ли ценные государственные активы в руки олигархов из близкого окружения Президента по заниженным ценам, как уже было в 2004-м, когда В.ЯНУКОВИЧ был премьером.

«Укртелекомом» интересовались многие мощные инвесторы, среди которых Deutsche Telekom и Norway’s Telenor, пишет Р.ОЛЕАРЧИК. Но их не допустили к тендеру на том основании, что государственная доля в них составляет более 25%. Вторым условием было запрещение приватизации для компаний, доля которых на украинском рынке превышает 25%.

Руководитель аналитического управления компании «Инвестиционный капитал Украина» Александр ВАЛЬЧИШЕН сказал The Financial Times: «Администрация ЯНУКОВИЧА заявляла о планах провести конкурентную и прозрачную приватизацию, которая способствовала бы привлечению максимальных средств в государственную казну и показала Украину инвесторам, но эта продажа не продемонстрировала этого... Мы и в дальнейшем видим тендеры, которые открыты для нескольких избранных».

«Укртелеком» – гигант с плохим менеджментом и относительно невысокими доходами на сегодняшний день, утверждает Р.ОЛЕАРЧИК. Однако он до сих пор контролирует 80% рынка фиксированной связи. К тому же компания - единственная в стране имеет лицензию на 3G (новейший стандарт мобильной связи).