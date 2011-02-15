В Варшаве наградили создателей "Магического дерева"

В посольстве Украины в Варшаве сегодня состоялось награждение создателей польского фильма «Магическое дерево», признанного лучшей лентой ХVIII кинофестиваля "Артек", который ежегодно проводится в одноименном детском лагере в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, награды режиссеру и сценаристу фильма Анджею МАЛЕШКО и композитору Кшесимиру ДЕМБСЬКЕМУ вручил советник-посланник посольства Украины в Польше Андрей СИБИГА.

Он отметил, что „Магическое дерево” победило в пяти номинациях конкурса – за лучший и за наиболее захватывающий фильм, за лучшую музыку, за лучшую игру мальчика-актера и девочки-актрисы, а также специальное отличие за наиболее выразительную игру молодых актеров.

А.СИБИГА заметил, что в прошлом году фильм польского режиссера Анджея ЯКИМОВСКОГО „Штучки” также завоевал награду на фестивале в Артеке, пожелав, чтобы в 2011 году эта добрая традиция была продолжена.

А.МАЛЕШКО поблагодарил за награду, отметив, что ему особенно приятно, что его фильм понравился как детскому, так и взрослому жюри.

„Это очень редко случается”, - сказал он, заметив, что созданный в 2009 году фильм получил около 30 наград по всему миру.

Режиссер также заметил, что коллекционирует модели кораблей, которые, кроме специальных отличий, были вручены победителям кинофестиваля в Артеке.

„Это один из лучших моих подарков”, - сказал он.

Режиссер также сказал УНИАН, что в фильме рассказана история детей, к которым попало сделанное из магического дерева красное кресло, исполняющее желания. Дети, которые сначала не знали о чудодейственных свойствах кресла, пожелали, чтобы их родители стали богатыми. После их желания родители-музыканты получили контракт на работу на корабле и поехали на заработки, оставив их под присмотром злой тетки. После этого дети, которым с помощью волшебного кресла удалось превратить тетку в маленькую девочку, отправляются в полное приключений путешествие, чтобы отыскать своих родителей.