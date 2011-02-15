В столице накрыли конвертационный центр, основанный адвокатом
16:54, 15 февраля 2011Общество
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Перевели в наличные 7 миллионов
В Киеве работники милиции ликвидировали конвертационный центр, основателем которого был адвокат.
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, установлено, что через созданную сеть фиктивных фирм конвертационный центр за три месяца своего существования перевел в наличные, по меньшей мере, 7 млн. грн.
Во время обыска было обнаружено немало печатей, штампов, разной бухгалтерской документации и почти 1,5 млн. грн.
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