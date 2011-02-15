В столице накрыли конвертационный центр, основанный адвокатом

В Киеве работники милиции ликвидировали конвертационный центр, основателем которого был адвокат.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, установлено, что через созданную сеть фиктивных фирм конвертационный центр за три месяца своего существования перевел в наличные, по меньшей мере, 7 млн. грн.

Во время обыска было обнаружено немало печатей, штампов, разной бухгалтерской документации и почти 1,5 млн. грн.