”Газпром” купил половину ”Белтрансгаза”

"Газпром" и Государственный комитет по имуществу Белоруссии подписали в пятницу в Минске договор купли-продажи акций "Белтрансгаза", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

За 50 процентов акций "Белтрансгаза" российский концерн заплатит 2,5 миллиарда долларов.

В соответствии с договором, "Газпром" будет приобретать акции "Белтрансгаза" в четыре этапа по 12,5 процентов в период с 2007 по 2010 год. В течение 50 дней после получения первой доли белорусская компания должна будет избрать новый наблюдательный совет.

Компании также договорились о поэтапном повышении оптовой наценки за газ, реализуемый "Белтрансгазом", а также о том, что государство не будет пользоваться особыми правами в управлении "Белтрансгазом".

Соглашение о поставках российского газа в Белоруссию, подписанное 31 декабря 2006 года, предусматривало продажу "Газпрому" части акций "Белтрансгаза". "Газпром" обязался поставить в Белоруссию в 2007 году 21,8 миллиарда кубометров газа по цене 100 долларов за тысячу кубометров. В дальнейшем цена на российский газ для Белоруссии будет рассчитываться по той же формуле, что и для европейских потребителей.

Через территорию Белоруссии в 2007 году транзитом пройдет 45,8 миллиарда кубометров российского газа.