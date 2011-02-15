Черниговская и Курская области подписали соглашение

Черниговская облгосадминистрация и администрация Курской области (Российская Федерация) заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской ОГА, документ подписали председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО и губернатор Курской области Александр МИХАЙЛОВ.

По словам В.ХОМЕНКО, Черниговщина подписала 31 договор о межрегиональном сотрудничестве с регионами Российской Федерации и возобновляет (после последствий мирового финансового кризиса) положительную динамику наращивания объемов внешнеторгового оборота, который по итогам 2010 года составил почти 200 млн. долларов США.

"Объем экспорта товаров из области в Российскую Федерацию вырос на 13%, импортные поставки возросли на треть. Таким образом, сегодня, как и в предыдущие годы, Российская Федерация остается ведущим внешнеторговым партнером Черниговской области", - сказал В.ХОМЕНКО.

Он также подчеркнул, что в этом контексте для Черниговщины чрезвычайно важны предложения администрации Курской области об упрощении порядка таможенного оформления сельскохозяйственных товаров при перемещении их через российско-украинскую границу.

В свою очередь, А.МИХАЙЛОВ выразил убеждение, что подписание соглашения о сотрудничестве станет первым шагом в направлении активизации развития всестороннего сотрудничества двух областей. Он сообщил, что внешнеторговый оборот Курской области с Черниговской в 2010 году составил 2 млн. долларов. По мнению А.МИХАЙЛОВА, обе области имеют все возможности и неиспользованный потенциал для того, чтобы значительно увеличить этот показатель.

"Важной составляющей является продвижение продукции как курских предприятий на рынок Черниговской области, так и предоставление возможностей черниговским предприятиям выйти на рынок Курской области. И в этом направлении мы рассчитываем на активное взаимодействие субъектов хозяйствования регионов", – подчеркнул губернатор Курской области.