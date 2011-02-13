Под Тернополем столкнулось свыше 10 автомобилей

Под Тернополем в субботу столкнулось свыше 10 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи пригородного села Подгородное Тернопольского района из-за сложных погодных условий, гололедицы и плохой видимости.

В связи с ненастьем облгосадминистрация приняла решение о закрытии пассажирских перевозок на дорогах области. Соответственно автотранспортные предприятия ограничили перевозку пассажиров.

Власти призвали жителей города и области воздержаться от поездок на собственных автомобилях.

В связи с осложнением погодных условий, метелями, гололедицей на дорогах первый заместитель главы облгосадминистрации Василий КОЛОМИЙЧУК поручил местным органам исполнительной власти и службам гражданской защиты организовать расчистку дорог в усиленном режиме, обратив особое внимание на аварийно опасные участки.