В Киеве врач вывез из больницы 5 пациентов и бросил их на кладбище

Врач столичной поликлиники под видом перевода в реабилитационный центр вывез пять пациентов за пределы города и оставил их возле кладбища под Вышгородом.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, этот инцидент произошел сегодня ночью.

На утро одна женщина умерла от переохлаждения.

В настоящее время известно, что 29-летний врач одной из поликлиник, расположенных в Днепровском районе столицы, пообещал пяти лицам без определенного местожительства, в возрасте от 43 до 66 лет, которые находились на лечении, что им будет оказана в дальнейшем медицинская помощь в другом медицинском заведении.

Он воспользовался микроавтобусом и вывез людей за пределы Киева. Там он их оставил, пообещав, что за ними через некоторое время приедет другой медицинский транспорт.

При этом врач не оставил больным амбулаторных карт с историей их болезней. Людей, которые всю ночь простояли на морозе, обнаружил патруль милиции.

Сейчас они размещены в медицинских заведениях. Что касается врача, его опрашивают работники прокуратуры.

Как отметил собеседник агентства, ближайшее реабилитационное медицинское заведение находится в городе Бородянка Киевской области.