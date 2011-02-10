Милиционеров из отделения, где умер задержанный, отстранили
По приказу Крикуна
Начальник Киевской милиции Алексей КРИКУН отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство Святошинского райотдела милиции Киева, где умер гражданин, задержанный по подозрению в совершении убийства. Также от исполнения служебных обязанностей отстранены сотрудники, которые проводили допрос задержанного.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК.
По его словам, вчера утром поступило сообщение о том, что в одном из домов Святошинского района столицы на лестнице между этажами обнаружено тело убитого мужчины, а впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в совершении этого преступления, который проживал в этом же подъезде, и доставили в райуправление милиции.
По словам В.ПОЛИЩУКА, во время документирования объяснений человеку внезапно стало плохо, в связи с чем сотрудники милиции вызывали «скорую», которая прибыла в райуправление через 10-11 минут. Медики немедленно начали реанимационные действия, применив массаж сердца и введение в сердечную мышцу соответствующих лекарств, но спасти жизнь человеку не смогли.
По предварительному заключению врачей, причиной смерти задержанного стала острая коронарная сердечная недостаточность.
В то же время судебно-медицинская экспертиза, которая еще продолжается, показала, что у умершего в райуправлении 61-летнего киевлянина наличествует тупая травма живота, порезы на руках. Кроме того, этот человек был болен циррозом печени.
Как отметил начальник ЦОС, опрос соседей умершего засвидетельствовал, что он регулярно употреблял алкоголь, в его однокомнатной квартире периодически вспыхивали скандалы и драки. Также свидетели показали, что в ночь с 8 на 9 февраля в квартире умершего были слышны крики и шум.
В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов, начальник Святошинского РУ Юрий ГЛАДИК отрицал, что во время допроса и задержания к подозреваемому применялась физическая сила со стороны сотрудниками милиции.
Ю.ГЛАДИК отметил, что его задержали работники ППС, вел он себя не агрессивно и во время задержания, и во время допроса. Физической силы к нему никто не применял.
В настоящее время к проверке обстоятельств смерти человека привлечены сотрудники Службы внутренней безопасности милиции, инспекция по личному составу и прокуратура.
Как сообщал УНИАН, вчера, 9 февраля, в Святошинском райотделе милиции Киева умер мужчина, задержанный по подозрению в совершении убийства.