Милиционеров из отделения, где умер задержанный, отстранили

Начальник Киевской милиции Алексей КРИКУН отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство Святошинского райотдела милиции Киева, где умер гражданин, задержанный по подозрению в совершении убийства. Также от исполнения служебных обязанностей отстранены сотрудники, которые проводили допрос задержанного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

По его словам, вчера утром поступило сообщение о том, что в одном из домов Святошинского района столицы на лестнице между этажами обнаружено тело убитого мужчины, а впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в совершении этого преступления, который проживал в этом же подъезде, и доставили в райуправление милиции.

По словам В.ПОЛИЩУКА, во время документирования объяснений человеку внезапно стало плохо, в связи с чем сотрудники милиции вызывали «скорую», которая прибыла в райуправление через 10-11 минут. Медики немедленно начали реанимационные действия, применив массаж сердца и введение в сердечную мышцу соответствующих лекарств, но спасти жизнь человеку не смогли.

По предварительному заключению врачей, причиной смерти задержанного стала острая коронарная сердечная недостаточность.

В то же время судебно-медицинская экспертиза, которая еще продолжается, показала, что у умершего в райуправлении 61-летнего киевлянина наличествует тупая травма живота, порезы на руках. Кроме того, этот человек был болен циррозом печени.

Как отметил начальник ЦОС, опрос соседей умершего засвидетельствовал, что он регулярно употреблял алкоголь, в его однокомнатной квартире периодически вспыхивали скандалы и драки. Также свидетели показали, что в ночь с 8 на 9 февраля в квартире умершего были слышны крики и шум.

В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов, начальник Святошинского РУ Юрий ГЛАДИК отрицал, что во время допроса и задержания к подозреваемому применялась физическая сила со стороны сотрудниками милиции.

Ю.ГЛАДИК отметил, что его задержали работники ППС, вел он себя не агрессивно и во время задержания, и во время допроса. Физической силы к нему никто не применял.

В настоящее время к проверке обстоятельств смерти человека привлечены сотрудники Службы внутренней безопасности милиции, инспекция по личному составу и прокуратура.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 февраля, в Святошинском райотделе милиции Киева умер мужчина, задержанный по подозрению в совершении убийства.