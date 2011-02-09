Пассажир подгонял водителя маршрутки пистолетом

На Прикарпатье пассажир-хулиган устроил стрельбу на остановке маршрутки. Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе сектора связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, 7 февраля следственно-оперативная группа Тисменицкого райотдела милиции выехала в поселок Лысец, откуда поступило сообщение о хулиганских действиях мужчины, который на остановке для маршрутных автобусов выстрелил из пистолета в сторону человека. По приезде на место происшествия стражи порядка задержали 50-летнего жителя Тисменицкого района.

Как выяснилось, этот мужчина собирался добраться до областного центра на маршрутном автобусе из поселка Лысец. В салоне, кроме него, было еще несколько пассажиров. Когда возник вопрос, почему водитель не спешит выполнять рейс, он объяснил, что еще не время. Это рассердило 50-летнего пассажира, возник словесный конфликт, который продолжился на улице. В ходе конфликта житель Тисменицкого района достал пистолет и произвел выстрел в сторону 21-летнего водителя. К счастью, пуля не причинила тяжелых последствий потерпевшему: водитель отделался огнестрельной ссадиной на правой ноге.

По информации из Тисменицкого райотдела милиции, по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, возбуждено уголовное дело, а задержанный взят под стражу. По предварительным данным, изъятый пистолет переделан для стрельбы боевыми патронами. Подозреваемый в хулиганстве будет нести ответственность еще и за незаконное обращение с оружием. Выяснилось, что в свое время этот мужчина уже имел проблемы с судом, связанные как раз с рассмотрением судебного дела за незаконное хранение оружия.