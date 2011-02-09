Пожар на пивзаводе «Сармат»

Сегодня в Донецке, на территории пивоваренного завода «Сармат», бойцы МЧС потушили пожар. Пострадавших в результате пожара нет.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что, прибыв к месту пожара, который произошел в 9.35, спасатели установили, что очаг возгорания находится на пятом этаже семиэтажного здания бродильно-варочного цеха.

По словам начальника управления МЧС в г. Донецке полковника службы гражданской защиты Владимира ЗАЙЦЕВА, по результатам разведки спасателями было установлено, что угрозы распространения огня не было. «В ходе ликвидации пожара, эвакуировав людей с помощью пожарных автолестниц, было спасено 26 работников с 4-го, 5-го и 7-го этажей здания. Погибших и пострадавших нет», - сообщил руководитель управления.

Огнем было уничтожено 4 кв. метра строительного мусора, закопчены стены на 5-м этаже по всей площади.

Пожар был локализован в 11.17, ликвидирован - в 11.27.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От Главного управления привлекались 15 единиц техники и 46 человек личного состава, заключено в сообщении.

Справка УНИАН. ЗАО «Сармат» (до 27 октября 2001 г. - ЗАО СП «Донецкий пивоваренный завод») - пивоваренная компания, расположенная в г. Донецке. С июня 2008 г. – дочернее предприятие группы SABMiller plc, которая приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат».

SABMiller plc - одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире (№2), представленная на всех шести континентах. Компания владеет полутораста предприятиями в 75-ти странах мира, которые производят свыше 210 млн. гектолитров пива в год.