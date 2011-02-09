Во Львове горела жилая многоэтажка

Сегодня ночью во Львове горел жилой дом № 160 на улице Кульпарковской. Жертв удалось избежать.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, сегодня в 3 часа 24 мин. в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления МЧС Украины во Львовской области поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома № 160 по улице Кульпарковской во Львове.

Как рассказал П.ВАСИЛЕНКО, уже через четыре минуты к месту происшествия прибыли первые спасательные подразделения, которые приступили к эвакуации жильцов выше расположенных этажей и поиску вероятных потерпевших на первом этаже. В самом пылающем помещении спасатели обнаружили и вынесли на свежий воздух владельца квартиры. Благодаря оперативному и профессиональному вмешательству пожарных удалось спасти жизнь беременной женщине, живущей рядом с квартирой, в которой возник пожар, и ее малолетнему ребенку. Еще одну женщину преклонного возраста пришлось спасать из задымленной квартиры на 2-м этаже.

Спасатели провели эвакуацию всех жильцов квартир до пятого этажа. В целом из охваченного дымом дома выведено 22 человека.

Полностью пожар был ликвидирован около 4 часов 10 минут.

«Причиной беды, которая могла оборвать не одну человеческую жизнь, стала неосторожность при обращении с огнем владельца выгоревшего помещения», - отметил П.ВАСИЛЕНКО.