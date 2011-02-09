Азаров освободил гречку от ввозной пошлины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил до 1 ноября т.г. освободить от ввозной пошлины гречневую крупу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге в Кабинете министров министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Есть поручение премьера до 1 ноября освободить от ввозной пошлины и НДС гречневую крупу”, - сказал он.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, таким образом, удастся выйти на ценовую политику в отношении гречневой крупы “в диапазоне 13-14 грн.”.

Как сообщал УНИАН, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что правительство ведет переговоры с Китаем относительно импорта в Украину 15-20 тыс. тонн гречневой крупы из Китая.

Кабмин постановлением №1102 от 29 ноября 2010 г. внес изменения в перечень объектов государственного ценового регулирования с определением периодов такого регулирования в 2010-2011 гг. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2011 года гречка внесена в перечень объектов государственного ценового регулирования.

Справка УНИАН. В последние годы производство гречки в Украине постоянно сокращалось: производство гречки урожая 2009 года составило 188,6 тыс. тонн; урожая 2008 года – 241 тыс. тонн; урожая 2007 года – 217,4 тыс. тонн.

На 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.