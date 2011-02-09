Винницкий губернатор решил заработать на Гитлере

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА рассчитывает, что областной бюджет будет иметь 2% дополнительного дохода после создания историко-мемориального комплекса памяти жертв фашизма на территории ставки «Вервольф».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Н.ДЖИГА.

«Кроме популяризации Винницкой области, как исторического края, эксперты посчитали, что поток туристов на этот историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма будет таковым, что областной бюджет будет иметь 2% дополнительного дохода», - сообщил Н.ДЖИГА. (Учитывая, что доходы облбюджета на 2011 год утверждены на уровне 2,2 млрд. грн., можно предположить, что в год сумма доходов составит более 40 млн. грн. – УНИАН).

Н.ДЖИГА также рассказал, что для начала территория ставки будет передана областному краеведческому музею с одновременным получением статуса музея. «Затем территория будет ограждена, освещена, введена пропускная система на территорию ставки. Там будет построен павильон из легких конструкций и в нем будет располагаться экспозиция из трофейных предметов того времени. Естественно объект будет взят под охрану», - отметил Н.ДЖИГА.

Кроме того, планируется организовать на территории открытую площадку, на которой будет выставлена военная техника времен Великой Отечественной войны. «И будет введен платный вход для посещения комплекса. Увидите, что здесь будет паломничество», - убежден Н.ДЖИГА.

Как сообщал УНИАН, председатель Винницкой Н.ДЖИГА инициировал создание туристического маршрута на «Ставку Вервольф» (Винницкая область) ко Дню Победы 9 мая 2011 года.

Справка УНИАН. Ставка Гитлера "Вервольф" (нем. Werwolf - «оборотень») размещалась в 8 км к северу от Винницы возле с. Коло-Михайливка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для последующих боевых действий в направлении Ирана и Индии. Строительство велось с осени 1941 г., действовать начала с апреля 1942, в марте в 1944 г., в канун немецкого отступления, ставку взорвали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Прусии. Имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытий - 4,5 м.