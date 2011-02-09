Богдан Ступка прооперирован в Германии

Народный артист Украины Богдан СТУПКА был прооперирован в Германии.

Как пишет газета «Комсомольская правда в Украине», операцию артисту сделали в конце января.

«Операция была сложная, но врачи довольны результатом», - сообщили изданию в окружении актера.

Газета отмечает, что Б.СТУПКЕ стало плохо еще в начале января. Из-за проблем со здоровьем даже пришлось отменить спектакль с его участием в Национальном драматическом театре им. Ивана Франко «Лев и львица». Кроме того, на днях Б.СТУПКА отказался от должности президента Киевского международного кинофестиваля. При этом медицинские подробности ни сын Остап, ни невестка актера Ирина, которые были рядом с ним в Германии, не разглашают.

Газете удалось выяснить, что вчера Б.СТУПКУ уже выписали из клиники, а 12 февраля он вернется домой.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Кабинет министров Украины выделил 550 тыс. грн. на лечение за рубежом Б.СТУПКИ.

Согласно документу, Кабмин разрешил Министерству здравоохранения осуществить во внеочередном порядке расходы за счет бюджетной программы “Лечение граждан Украины за рубежом” в связи с необходимостью оказания Б.СТУПКЕ неотложной медицинской помощи.