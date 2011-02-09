Азаров решил, что супермаркеты хотят куда-то нас вернуть

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает недопустимым ограничение товаров для продажи «в одни руки» в розничной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Н.АЗАРОВ отметил, что в некоторых торговых сетях цены на гречку уже снизились. Однако на текущей неделе в некоторых супермаркетах возникала недопустимая ситуация, когда покупателям ограничивали объем продажи гречки.

«На текущей неделе мы столкнулись с абсурдной ситуацией, когда в столичных супермаркетах начали ограничивать объем товаров, которые может приобрести один покупатель. Вспомните, из какого далекого прошлого эта норма – «в одни руки». Куда организаторы этой акции хотят повернуть наше общество?», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что ни повышение цен, ни ограничение продажи таких товаров, как крупы, масло, абсолютно ничем не оправданы.

«Я повторяю, у нас достаточно запасов, чтобы эти меры исключить из нашего арсенала», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим, он потребовал от Госинспекции по контролю за ценами, налоговой службы, службы защиты прав потребителей использовать все имеющиеся у них возможности и объективно разобраться в ситуации, и принять необходимые меры для защиты потребителей от недобросовестных торговцев.

Напомним, что на 27 января 2011 г. в торговых сетях Киева стоимость килограмма фасованной гречки колебалась от 18 грн. (как правило, продукция "собственных торговых марок") до 23-26 грн. у производителей гречневой крупы.

На 20 января стоимость 1 кг фасованной гречки колебалась от 18 до 20 грн., 1 кг развесной - 15,50 - 16 грн.

В декабре 2010 года 1 кг фасованной гречки стоил около 13 грн., развесной - 10-11 грн.

5 февраля т.г. агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на первого заместителя министра Николая БЕЗУГЛОГО, что розничная цена на гречневую крупу на продовольственном рынке стабилизирована и не будет превышать 14 гривень за килограмм.

Он отметил, что стабилизировать цену удалось благодаря действиям правительства, и процесс формирования цены на этот продукт будет находиться под контролем.

«Хочу заверить, что после вмешательства правительства в ситуацию на продовольственном рынке цена на гречку не будет превышать 14 гривень за килограмм», – сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

Он также отметил, что, учитывая процедуру формирования цены, в розничной торговле гречневая крупа должна стоить около 12 гривень.

По его словам, резкое подорожание гречки повлекла ситуация на внешних рынках, в частности, неурожай этой культуры в соседних странах, население которых больше всего потребляет гречневую крупу. Этой ситуацией, отметил заместитель министра, воспользовались бизнесмены и существенно повысили цену.

«После того, как мы выяснили, что причиной роста не является дефицит этого продукта в нашем государстве, а часть переработчиков просто решила получить сверхдоходы, мы провели с ними переговоры и достигли договоренности, что цена гречки не должна превышать 14 гривень за килограмм. Эта цена должна удовлетворить всех», – отметил заместитель министра