Картину Пикассо продали за 40 миллионов долларов

Картина Пабло Пикассо "Чтение" (La Lecture) была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 25,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 40,5 миллиона долларов США). Об этом сообщается на сайте аукционного дома, передает Лента.ру.

Торги состоялись во вторник, 8 февраля. "Чтение" стало самым дорогим лотом. Предварительная оценка стоимости картины составила 12-18 миллионов фунтов. Всего торги, на которых были выставлены также работы Василия Кандинского, Рене Магритта и Эдуара Мане, принесли почти 70 миллионов фунтов.

Как сообщает Agence France-Presse, на работу П.Пикассо претендовали семь покупателей. Победителем стал коллекционер из США, чье имя не называется.

Картина "Чтение" была написана в 1932 году. На картине изображена натурщица и любовница художника Мария-Тереза Вальтер, с которой Пикассо познакомился в Париже в 1927 году.