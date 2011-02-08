Эксперт: украинскому бизнесу сейчас лучше в России, чем дома

Перспективы развития украинского бизнеса в России значительно лучше, чем те возможности, которые открываются перед российскими компаниями в Украине.

Такое мнение высказал директор по политическим программам Института Горшенина Евгений КУРМАШОВ сегодня в ходе круглого стола на тему «Перспективы украинского бизнеса в России», организованного Институтом Горшенина.

По его словам, особенно невысокие шансы занять нишу на украинском рынке у частных российских компаний и компаний с минимальной долей государственного капитала.

«В 2010 году в Украине сформировался правящий класс, основой которого стали буквально 20 семей, которые рассматривают Украину как собственный бизнес-проект. Первым опасным звонком для украинских олигархов стала покупка россиянами «Запорожстали», которая показала крупному украинскому бизнесу, что в условиях честной конкуренции он проиграет российскому как минимум по объему финансовых ресурсов. В принципе, совершенно не важно, придут ли в Украину россияне, китайцы или европейцы, нашему бизнесу придется конкурировать с ними на значительно более высоком уровне, чем административный, – отметил Е.КУРМАШОВ и добавил: – В результате мы наблюдаем политику благоприятствования со стороны украинской власти именно тем представителям отечественного бизнеса, которые входят в круг ее интересов».

По мнению Е.КУРМАШОВА, ситуация с государственным протекционизмом крупному украинскому капиталу будет только усугубляться в 2011 году. «Мы получим новые примеры, подобные ситуации с приватизацией «Лугансктепловоза» или конфликту вокруг «Укртатнафты», – сказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, после смены власти в Украине возникли серьезные проблемы и у части украинских бизнесменов. «В стране стало меньше политической конкуренции, а соответственно, уменьшились возможности для конкуренции в бизнесе. Поэтому я не исключаю, что Россия станет для многих украинских бизнесменов площадкой для применения своих способностей и вложения инвестиций. В частности, сегодня в России существует реальная конкуренция между регионами, которые борются за увеличение налоговых отчислений в госбюджет и привлечение инвестиций. Приходится констатировать, что конкурентная среда для зарубежного бизнеса в России сегодня значительно лучше, чем в Украине», – подытожил Е.КУРМАШОВ.