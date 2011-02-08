Педагоги и ученики против закрытия украинской школы

Сегодня в Донецке прошел митинг-протест учеников Донецкой украинской школы № 136 и их родителей против закрытия этого учебного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге, который проходил возле здания школы, приняли участие около 150 человек.

Люди держали в руках плакаты со слоганами «Школу закрывают потому, что она украинская!», «Евро-2012 – не конец света. А потом что?», «Губернатор и его свита убивают нас!» и скандировали «Ми шануєм рiдну мову, ми шанєм рiдну школу!».

Учитель школы № 136 Светлана ОВЧАРУК на митинге заявила, что чиновники из отдела образования Буденовского района Донецка запугивают учителей и заставляют педагогический коллектив переходить на работу в другие школы.

«Нам сказала начальник районного отдела образования Валентина ШОХИНА, что мы будем трудоустроены в соседние школы, где есть вакансии. Нами просто позакрывают вакансии. У нас наполняемость – 95%, и нас искусственно закрывают. К тому же начальник районного отдела образования запугала администрацию школы до того, что администрация просто прячется от журналистов», - отметила С.ОВЧАРУК.

Она так же добавила, что районный отдел образования по решению районной комиссии запретил набор учеников в первые и десятые классы этой школы.

«Нас хотят лишить первых и десятых классов, признать школу нерентабельной и закрыть», - сказала С.ОВЧАРУК.

После митинга с родителями учеников школы и педагогическим коллективом встретились представители отдела образования Буденовского района Донецка. Чиновники заверили родительский комитет, что школу закрывать не будут.

«Школу закрывать, продавать, отчуждать не будут. Первые классы закрыты не будут. По десятым классам вопрос решается, сейчас в районе создана комиссия, она создана только месяц назад, она работает. Я считаю, что повода для митинга нет», - заявил председатель Буденовского районного совета Донецка Виктор КАРЦЕВ.

В Донецкой школе № 136 работает 38 преподавателей и учится 600 школьников.

Напомним также, что народный депутат Украины, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай КРАВЧЕНКО заявлял, что КПУ выступает против закрытия школ в Донецке, в частности той, где учился лидер партии Петр СИМОНЕНКО. Он заявил, что КПУ на уровне городских и районных советов Донецка будет выступать против закрытия школ. «В школе №136 детей заставляют перейти в другую школу, которая на 40% загружена. Но почему-то закрывают эту, в которую вложили деньги, в том числе, П.СИМОНЕНКО принял участие в ремонте спортзала в связи с тем, что он выпускник этой школы», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.